За утро во Владимирской области произошло три ДТП с пострадавшими

ДТП в Петушинском районе. фото предоставлено УМВД по Владимирской области

Около 4.00 и 5.00 на ФАД М-7 «Волга» в Петушинском районе произошли два дорожно-транспортных происшествия.

- По предварительной информации, на 98 км произошло столкновение шести транспортных средств, а на 138 км – столкновение восьми автомобилей. По состоянию на 9.40 известно о троих пострадавших в результате двух ДТП, - рассказали в областном УМВД.

Сейчас движение на данных участках пути затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которыми осуществляется регулирование дорожного движения, принимаются меры для восстановления транспортного потока и установления всех обстоятельств произошедшего.

Около 7 часов на 169 км ФАД М-7 «Волга» в Собинском районе произошло еще одно ДТП. По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего рабочих местного предприятия, следуя в сторону станции Колокша, столкнулся с большегрузом, который ехал впереди. Водитель автобуса и трое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение

В 9 часов движение на этом участке пути было полностью восстановлено.