Жителям села Чистуха предложили пройти 15 километров пешком по сугробам до остановки

фото ОНФ по Владимирской области

Активисты ОНФ во Владимирской области добились очистки дорог от снега в селе Чистуха.

- Вначале этот вопрос был поднят на уровне старосты села. Обычная просьба – почистить дороги, так как в Чистухе живут работающие посменно люди, много стариков и нет ни магазинов, ни аптек. Абсолютно все дороги завалены снегом – ни пройти, ни проехать», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ, житель села Чистуха Александр Глущук.

Вместе со старостой жители обратились на номер дежурного, ответственного за очистку села от снега, и оставили заявку.

- На следующий день я связался с дежурным и уточнил, что чистить нужно до дома № 111, где живут пенсионеры. Сутки спустя я обратился с тем же вопросом. Мне объяснили, что техника к нам выехала, но вот успеет ли она прочистить дорогу до домов, непонятно. Тем временем нужно было определяться, попадаем мы на работу или нет, так как большая часть сельчан работает в режиме два через два», – добавил Глущук.

Ответ, который получили жители села Чистуха, поверг их в шок: жителям порекомендовали добираться до работы без машины. При этом до железнодорожной станции необходимо преодолеть примерно 13 км, до ближайшей автобусной остановки – около 15 км.

Только после того как Александр в диалоге с диспетчером отметил, что он относится к общественному движению, ситуация изменилась в лучшую сторону: техника доехала до села и прочистила все дороги.

Эксперты ОНФ взяли на личный контроль похожие проблемы деревень и сел во Владимирской области.