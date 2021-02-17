Пожар в Кольчугино: пострадал мужчина, 15 человек эвакуировали

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

16 февраля около семи часов вечера в Кольчугино произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Гагарина. Через несколько минут на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь был в одной из квартир на втором этаже.

- Звено газодымозащитной службы незамедлительно проникло в квартиру, где находился очаг пожара. На момент происшествия там находились двое человек – пожилая женщина и ее сын, который не мог передвигаться самостоятельно. Пожарные оперативно спасли их с использованием спасуйстройств и передали медикам. Мужчина был своевременно госпитализирован с отравлением угарным газом, - рассказали в областном управлении МЧС.

С верхних этажей были эвакуированы и выведены на свежий воздух еще 15 человек, в том числе – 3 ребенка.

Площадь пожара составила 2 кв.м. От огня пострадал диван и внутренняя отделка квартиры. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнём при курении пострадавшего мужчины.