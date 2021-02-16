Владимир от снега чистят десять машин

Владимир продолжают очищать от снежных сугробов. Прежде всего, чистятся и обрабатываются противогололедными препаратами лестницы, парки, скверы. Сегодня, как сообщили в мэрии, к этим работам привлечено 67 рабочих и 10 единиц техники МКУ «Благоустройство». Продолжают и вывозить накопившийся снег – 16 февраля его вывозят из Левитановского сквера и с площади Победы. Напоминаем, пожаловаться на качество уборки улиц вы можете в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. А жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими компаниями можно сообщать на «горячую линию» управления ЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).