В Вязниковском районе грузовик столкнулся машиной дорожников

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород информирует, 16 февраля ориентировочно в 15:15 на 312-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Вязниковском районе произошла крупная авария. По предварительной информации, грузовой автомобиль не справился с управлением и столкнулся с комбинированной дорожной машиной дорожных служб, ехавшей в попутном направлении. Пострадавших нет, но временно перекрыто движение по трассе в сторону Москвы. Объехать можно через поворот на Муром на 324-м км М-7, далее по дороге 17К-2 через Чулково и Татарово, далее по дороге 17Н-1 через Сергиевы-Горки и выходом на М-7 на 298-м км в Вязниках. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства столкновения не уточняются. Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ликвидируют последствия аварии.