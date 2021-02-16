Пациентке из Владимира вновь пришлось добиваться положенных лекарств через суд

Жительница Владимира являлась инвалидом третьей группы и имела права на бесплатные лекарства как по региональной, так и по федеральной льготе. Но в больнице №5 города Владимира, где она наблюдалась, необходимый препарат ей либо вообще не выдавали, либо выдавали с большими задержками. Такая ситуация длилась два года, в 2018-2020 годах женщина, вынужденная покупать лекарства сама, потратила на них более двенадцати тысяч рублей. В городской клинической больнице №5 объяснили, что финансирование, выделенное департаментом здравоохранения Владимирской области, было значительно ниже заявленной необходимости, поэтому удовлетворить потребности пациентки в препарате в полном объеме не представлялось возможным. В итоге суд обязал больницу вернуть пациентке потраченные на лекарства деньги.