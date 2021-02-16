В 2021 году более 915 млн рублей направят на реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский в Ковровской горбольнице №1

Между администрацией Владимирской области и Минздравом России заключено соглашение о выделении нашему региону субсидии на эти цели, в соответствии с которым на строительно-монтажные работы в 2021 году будет направлено 915 млн 432,6 тысячи рублей из федерального и областного бюджетов.

В корпусе разместятся отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное отделение, центральное стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновские кабинеты.

Строительство больничного корпуса в Коврове началось ещё в 1980-х годах, однако из-за сложной экономической ситуации тогда стройку заморозили. Только в 2011 году вернулись к вопросу о продолжении строительства. Было принято решение перепрофилировать корпус из терапевтического в акушерский. В 2017 году закончена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы на завершение строительства объекта.