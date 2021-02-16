Ремонтные работы на улице Луначарского приостановили из-за морозов

Владимирский филиал «Т Плюс» приостанавливает ремонтные работы по устранению дефекта на улице Луначарского, д. 13. Для того, чтобы снизить риск повреждения системы теплоснабжения города, принято решение продолжить работы при более благоприятных погодных условиях.

Напомним, 15 февраля произошел порыв предположительно на отводной трубе, которая идет от магистрального теплопровода. Из-за ремонтных работ пришлось перекрыть сначала одну полосу движения на улице Луначарского, а потом и сквозной проезд.

Сейчас специалисты Владимирского филиала проводят ремонтные работы по улицам: Вокзальная. д.32, Лермонтова, д. 15а и Растопчина, д.45а. Подачу теплоснабжения планируется восстановить к 20:00.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и приложит все усилия, чтобы завершить работы в полном объеме в установленные сроки.