Юная артистка из Владимирской области выступит в Музее Победы

фото предоставлено ФГБУК «Музей Победы»

22 февраля в Зале Полководцев Музея Победы выступит солистка ансамбля «Музыкальная дорожка» Ольга Артемьева из города Александров. Выступление состоится в рамках открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Юная артистка исполнит песни «Гляжу в озёра синие» и «Плач матери».

Также в концертной программе примет участие творческое объединение «Созвездие», танцевальный ансамбль «Веселуха» и вокалистка Екатерина Иваний.

В исполнении юных талантов прозвучат песни «Лучший город Земли», «На побывку едет молодой моряк», «Синяя Вечность» и другие популярные композиции. Кроме того, молодые артисты представят хореографические номера «Казачий пляс», «Калинка» и хоровод «С любовью к России».

Посетители музея смогут посмотреть выступление бесплатно. Начало в 16:00.