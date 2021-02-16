Владимирские школьники изобрели IT-помощника для врачей

Учащиеся СОШ №36 и детского технопарка «Кванториум» Рустам Юнусов, Даниил Крючков и Антон Алексашин создали умного помощника, который сможет решить проблему загруженности линий связи больниц и поликлиник. С этим проектом старшеклассники стали абсолютными победителями IT-хакатона, который состоялся в городе Саров Нижегородской области.

Трехдневный хакатон собрал более 160 участников, 48 команд из 15 регионов России. Команды предоставили 7 уникальных кейсов по решению различных задач, связанных с созданием цифровых продуктов: мобильные приложения, чат-боты, цифровые профориентационные платформы.

Кейс, в котором уверенную победу одержала команда из Владимира, назывался «Анти-COVID». Задание для трека было предложено Министерством здравоохранения Нижегородской области: нужно было создать чат-бот, с помощью которого люди могли бы обращаться к врачу, а врачи в свою очередь оперативно обрабатывать заявки.

«Мы представили умного помощника, готового решить проблему высокой загруженности линий связи больниц, из-за которой люди продолжительное время не могут обратиться к врачу, - рассказал Даниил Крючков. – Этот проект имеет множество перспектив, а внедрение разработки в жизнь поможет существенно сократить нагрузку на врачей по обработке заявок от пациентов, систематизировать заявки, собрав всю необходимую информацию.