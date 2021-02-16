Во Владимирскую область поступило еще 12 400 доз вакцины против коронавируса. В связи со специальными условиями хранения, доставки и особенностями производства вакцина «Спутник V» поступает в регион партиями. До конца февраля Владимирская область получит еще 16 500 доз препаратов.

Больше всего вакцин – 850 доз – получила Городская клиническая больница №5 г. Владимира, 800 доз – Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Мурома, по 700 доз – Гусь-Хрустальная городская больница и Собинская районная больница, по 600 доз – Муромская городская больница №3, Александровская и Петушинская районные больницы, Городская поликлиника №1 г. Владимира.

Всего во Владимирской области развернуто 48 пунктов вакцинации, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия.

По состоянию на 15 февраля первым компонентом вакцины привито 26 210 жителей Владимирской области, вторым компонентом – 4075. Все пациенты чувствуют себя хорошо, побочные эффекты минимальны.

Записаться на вакцинацию можно через Единый портал госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.