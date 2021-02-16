Владимирский Музей природы не отдали мэрии

Арбитражный суд признал федеральной собственностью музей природы на улице.

Напомним, летом 2019 года горсовет отменил льготы по аренде муниципальных помещений областными и федеральными учреждениями. Поэтому Владимиро-Суздальский музей-заповедник должен был платить за аренду 4 миллиона рублей в год, чего сделать был не готов.

Тогда город заявил о готовности забрать на баланс музей природы. Управление муниципального имущества уведомило ВСМЗ об одностороннем отказе от договора аренды с 1 января 2020 года.

Началась судебная тяжба. Межрегиональное управление Росимущества потребовало передать в федеральную собственность помещение на улице Мира, 19. Суд встал на сторону истца. Помещения музея природы признали собственностью Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.