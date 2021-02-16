Защитник и прокурор обжалуют приговор в отношении экс-директора завода «Автоприбор»

Поступили апелляционное представление прокурора города Владимира и жалоба защитника на приговор Фрунзенского районного суда в отношении бывшего генерального директора завода «Автоприбор», вынесенный в конце января. Напомним, бывшего руководителя обвиняли в преднамеренном банкротстве, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мошенничество в особо крупном размере и совершение двух растрат в особо крупном размере. Суд признал его виновным в совершении двух растрат и преднамеренного банкротства. Ему дали восемь лет общего режима со штрафом в размере 800000 рублей. Но приговор не устроил ни одну из сторон. 4 февраля в суд поступило апелляционное представление владимирского прокурора на приговор, а 11 февраля 2021 года – жалоба защитника. Участвующим лицам предоставлен двухнедельный срок для направления возражений, после чего дело будет направлено во Владимирский областной суд.