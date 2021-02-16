Во Владимирской области на электронные трудовые книжки перешло около 36 тысяч человек

В области по данным Владимирстата насчитывается чуть больше семисот тысяч трудоспособных жителей – от пятнадцати лет и старше. При этом работают не все – около 680 тысяч. И большинство из них не готовы отказываться от привычной бумажной трудовой книжки – как сообщили в отделении Пенсионного фонда по Владимирской области, на электронную перешли пока 36 236 человек. Напомним, с 2021 года учет трудовой деятельности граждан, которые вышли на работу впервые, будет вестись только в электронном виде: в новом современном формате трудовой книжки. Те, кто начал работать раньше, до конца 2020 года должны были определиться, какую форму книжки они выбирают: электронную или бумажную, подав заявления своим работодателям. Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, может потом перейти на электронную – для этого достаточно подать работодателю заявление в письменном виде. А вот люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут.