Шесть жителей Владимирской области обвиняют в организации подпольных азартных игр

фото предоставлено СУ СКР по Владимирской области

Следственный комитет Владимирской области в тесном взаимодействии с УЭБ и ПК регионального УМВД возбудил уголовное дело в отношении шести жителей области. Они подозреваются по статье "организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, с июля 2018 года по февраль 2021 года подозреваемые, оборудовав помещения в зданиях по улицам Калинина и Интернациональная города Гусь-Хрустальный под игровые залы, разместили в них персональные компьютеры с уже установленным программами для проведения азартных игр.

Как уточняют в областном управлении МВД, допуск в подпольное заведение имел ограниченный круг проверенных лиц.

- В ходе проведенных обысков в игровых точках и местах жительства организаторов незаконной деятельности изъяты денежные средства в размере более 250 тысяч рублей и игровое оборудование – 8 компьютеров и 9 терминалов, -рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

В отношении одного из мужчин судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных соучастников – подписка о не выезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.