Лыжню России во Владимире перенесли на 21 февраля

Самая массовая лыжная гонка в областном центре все же состоится. Организаторы перенесли соревнования на это воскресенье, 21 февраля. Напомним, что из-за коронавирусных ограничений, на старт выйдет не больше трех тысяч человек. Однако гонка пройдет без зрителей и без полевой кухни.

На старт не смогут выйти пенсионеры, у которых не сделана прививка против коронавируса. Если вы хотите принять участие, но не успели пройти регистрацию, у вас есть возможность это сделать до 20 февраля включительно! В день старта регистрации не будет!

Расписание стартов остается неизменным, но мы еще раз напомним его для вас: 11:20 - 5 км, 11:30 - 1 км, 12:00 - 10 км.

Участников лыжной гонки ждут в парке "Дружба" в 11 часов. Погода обещает быть солнечной, но морозной, поэтому одевайтесь теплее.