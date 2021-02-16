Во Владимирской области начали разводить австралийских раков

В Ковровском районе на днях состоялось открытие ракофермы, где разводят австралийских раков. Начинающий фермер из деревни Кузнечиха Надежда Сафронова, говорит, что идея открыть раковую ферму родилась у ее сына.

Бизнес-план Надежды Сафроновой был одобрен на уровне области, на развитие своего хозяйства она получила грант в размере 3 миллионов рублей. А местные власти дали участок земли. Фермеры отремонтировали здание, подвели водопровод, электричество и газоснабжение. Подготовили емкости из полипропилена, в каждой идет циркуляция воды, фильтрация, обеззараживание, насыщение ее кислородом.

Для комфортного существования раков надо постоянно поддерживать температуру воды в районе 26-28 градусов, иначе австралийские пресноводные раки погибнут. Планируется выращивать 300-350 кг раков в месяц. Австралийский красноклешневый рак в привычной среде обитания вырастает до 25 сантиметров, а весом до полукилограмма. Мясо такого рака похоже на вкус мяса лангуста.