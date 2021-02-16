Два владимирских спортсмена отобрались на Чемпионат Европы по пауэрлифтингу

Спортсмены ГБУ ВО «КСШ» отделения по пауэрлифтингу приняли участие в Первенстве России по пауэрлифтингу (жим), которое состоялось с 10 по 14 февраля в городе Тула. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 42 регионов.

Владимирские спортсмены выступали в возрастной категории юниоры и юниорки (21-23 года).

Серебряными призерами стали Денис Стольников (в категории до 74 кг) и Екатерина Назарова (в категории 57 кг).

Оба спортсмена отобрались в состав сборной команды России для участия в Чемпионате Европы, который должен состоятся в июне в Екатеринбурге.