Суздаль - в десятке популярных городов для женского туризма

Сервис бронирования жилья TVIL.RU к Международному женскому дню определил, куда женщины больше всего отправляются в путешествия в марте.

Более 50% женщин путешествуют в марте со своими супругами или любимым человеком. Еще 17% дам отдыхают в компании подруг, 12,5% - с детьми. А одиноких женщин, путешествующих в марте, оказалось 12%.

Женщины чаще всего бронируют номера в отелях – 49% и квартиры в частном секторе – 39%. 10% домов арендуют компании и семьи.

Путешественницы тратят на жилье в среднем 17185 .

Больше всего женщины отдыхают в марте в «городе счастья» - в Ялте – 22%. Ещё 15% путешественниц едут на побережье и в горы Сочи. На третьем месте по популярности для женского туризма – Санкт-Петербург – 13%.

Десятку городов для женского туризма также составили: Шерегеш (11%), Пятигорск (10%), Суздаль (8%), Казань (7%), Новосибирск (6%), Петрозаводск (5%), Тула (4%).

По статистике TVIL.RU, женщины бронируют отдых в марте от 1 до 7 ночей и тратят на жилье от 1,1 до 13,3 тысяч рублей в сутки. Квартиры в Пятигорске дешевле забронировать женщинам на мартовский «уикенд», чем коттедж в Суздале (13300 рублей за 2 ночи).