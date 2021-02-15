Муромская спортсменка завоевала бронзовую медаль в командной гонке на Чемпионате мира по конькобежному спорту,

Уроженка Мурома Елена Еранина в составе женской сборной России завоевала бронзовую медаль в командной гонке на Чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит сейчас в голландском Херенвене.

- Поздравляю Елену с таким блистательным достижением в ее спортивной карьере! Этот успех в очередной раз говорит о том, как сильна муромская конькобежная школа. Символично и то, что накануне дня этого достижения нами получено положительное заключение государственной экспертизы проекта строительства искусственной ледовой дорожки на стадионе «Энергия». Вдвойне приятно строить этот объект на фоне таких результатов наших спортсменов! - написал мэр округа Мурома Евгений Рычков на своей странице в инстаграме.