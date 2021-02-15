Во владимирской "Белой розе" бесплатный онкоскрининг прошли почти 3700 пациенток со всей области

Владимирский медицинский центр «Белая Роза» начал принимать пациенток с июля прошлого года. В центре стараются выявить онкозаболевания репродуктивной системы и молочных желёз на ранней стадии. Причем делается это бесплатно.

Как сообщила главный врач владимирского медицинского центра Анастасия Фарсобина, с момента открытия учреждения онкоскрининг прошли 3680 пациенток со всей Владимирской области, проведено более 2600 маммографий. У 11 женщин выявлены злокачественные новообразования.

«Все пациентки были направлены на дообследование и лечение в Областной клинический онкологический диспансер и центры амбулаторной онкопомощи при медицинских организациях. Кроме того, у 618 обследованных выявлены заболевания органов малого таза и другие виды патологии репродуктивной системы и молочных желёз, в том числе предраковые заболевания», – подчеркнула Анастасия Фарсобина.