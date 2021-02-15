57 единиц техники и 70 рабочих продолжают убирать снег с улиц Владимира

С раннего утра понедельника на улицах Владимира работают 57 единиц техники и 70 рабочих ручной снегоуборки муниципального «Центра управления городскими дорогами».

Замдиректора «ЦУГД» Николай Дятлов, сообщил, что уборка будет продолжаться в областном центре круглосуточно и без выходных, до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог города.

Уборка снега была бы гораздо качественней и быстрее, если бы не помехи работе снегоуборочной техники, создаваемые неправильно припаркованными машинами вдоль обочин дорог и во дворах многоквартирных домов.

По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.

Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.