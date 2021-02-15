Владимирская область заняла 32-е место в рейтинге регионов по качеству жизни по итогам 2020 года, набрав 47,9 балла и 100. Исследование проводилось по заказу агентства РИА Новости.

Учитывались 70 показателей по 11 категориям: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

По сравнению с прошлым годом Владимирская область поднялась на одну позицию. В числе лидеров по уровню жизни традиционно оказалась Москва (82 балла), Санкт-Петербург (80 баллов), Московская область (76 баллов), Республика Татарстан (66 баллов) и Белгородская область (64 балла).