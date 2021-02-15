Житель Гороховецкого района перевозил украденные ели на мотоцикле с коляской

Фото с сайта УМВД по Владимирской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя Гороховецкого района. Мужчина обвиняется по статье "незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере".

- В декабре прошлого года сотрудниками ОГИБДД, находящимися на маршруте патрулирования, был остановлен мотоцикл, в коляске которого лежали ели. Соответствующих документов на перевозимый груз у мужчины не было, - рассказали в областном УМВД.

Оказалось, что ели были вырублены на одном из участков местного лесничества. Материальный ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил около 6500 рублей.

Уголовное дело передано в суд.