У 12 процентов владимирцев был роман с коллегой по работе

Только 34% владимирцев уверены, что у них на работе не случались романы между коллегами. 22% знают, что близкие отношения были между сотрудниками разных отделов, 15% в курсе романов внутри отдела, 7% знают о любовной связи между начальником и подчиненным. Еще 32% сообщили, что им ничего не известно о таких ситуациях в коллективе.

Говоря о самих себе, 12% жителей Владимирской области признались, что у них был как минимум один роман на работе. Интересно, что положительный ответ на данный вопрос чаще давали люди 35-44 лет, а отрицательный – 18-24 лет.

- С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к служебным романам оказались представители сфер «Закупки», «Высший менеджмент», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Управление персоналом» и «Маркетинг, реклама, PR». И наоборот – реже всего любовную связь с коллегами заводят представители сфер «Наука, образование», «Консультирование» и «Рабочий персонал», - отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону

Говоря о влиянии служебного романа на карьеру, 71% жителей области сообщили, что в их работе ничего не изменилось, 19% - что одному из пары пришлось уволиться, 11% рассказали, что уволились оба, 3% - что пришлось сменить отдел.

В 65% случаев служебные романы владимирцев завершались расставанием. Еще 15% поженились с коллегой, 4% - поженились, но уже развелись, а 16% до сих пор вместе, но пока не женаты.