За неделю во Владимирской области в ДТП погибло 2 человека, а 36 - получили травмы

За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 25 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 36 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних.

Как сообщает областное управление МВД, с участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно происшествие. Полицейскими оформлено 574 происшествий с материальным ущербом. Выявлено 66 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

13 февраля около 17:50 в Юрьев – Польском на ул. Перфильева у д.73 водитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги, где сбил пешехода. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.

14 февраля около 09:20 на 237 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Тойота» врезался в стоящий на парковке автомобиль «ДАФ» с полуприцепом «КЁГЕЛЬ». Водитель и двое пассажиров автомобиля «Тойота» направлены на амбулаторное лечение.