На владимирца, который ехал в автобусе без маски, составили протокол

Сотрудники отдела транспорта и связи мэрии продолжают ежедневные проверки соблюдения «масочного» режима в городском общественном транспорте. В этих рейдах участвуют также сотрудники полиции.

15 февраля в ходе рейда проверено 22 автобуса и троллейбуса. Экипажи общественного транспорта во время работы находились в масках. Большинство пассажиров также ехали в масках. С пассажирами, которые на момент проверки были без масок, проведены профилактические беседы. После этого пассажиры также надевали маски. Был составлен 1 протокол об административном правонарушении.

Напоминаем, что в местах массового пребывания: в общественном транспорте, магазинах, предприятиях общественного питания и сферы услуг согласно требованиям Роспотребнадзора установлено обязательное ношение индивидуальных средств защиты.