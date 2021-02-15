Две школы Владимирской области примут участие во всероссийском в проекте «Школа новых технологий».

Лицей № 1 Мурома и средняя общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза Устинова Коврова вошли в число 100 образовательных организаций страны, которые примут участие в проекте «Школа новых технологий».

Его цель – сделать школу современным центром инноваций, лабораторией, позволяющей учащимся в полной мере реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты.

Уже в марте педагогические и управленческие команды пройдут обучение в Академии Минпросвещения России по программам организации учебной деятельности учащихся в условиях обогащения инфраструктуры школы и интеграции ресурсов педагогической экосистемы города. Командам предстоит разработать проект развития своей образовательной организации.

На протяжении всего этого периода Академия Минпросвещения России будет оказывать адресную методическую поддержку участникам проекта.