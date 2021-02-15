Владимирские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Удачным на медали Всероссийских соревнований по легкой атлетике для спортсменов СШОР № 4 г. Владимира стали завершившиеся выходные (13-14 февраля).

В Адлере на Всероссийских соревнованиях по метаниям «Памяти А. Лунева» победительницей соревнований в метании диска среди женщин стала Елена Панова, среди юношей до 18 лет в метании копья победил Михаил Воронин, второе место в метании молота среди женщин заняла Алена Лысенко. Бронзовыми призерами соревнований стали: Алисия Наумова (метание молота, юниорки до 20 лет) и Маргарита Худякова (женщины, метание копья).

В Москве на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в помещении «Кубок Московской области» среди юношей и девушек до 18 лет Даниил Якубович завоевал две бронзовые медали (бег 60 м и прыжок в длину), а Никита Бутаков и его сестра Дарья Бутакова стали бронзовыми призерами в беге на 3000 м.