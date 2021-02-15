Жители деревни Пекша просят установить "лежачих полицейских" на месте, где сбили 11-летнего мальчика

Уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев опубликовал в своем инстаграме обращение жителей деревни Пекша Петушинского района. Они просят главу района и омбудсмена помочь в установке "лежачих полицейских" на перекрестке, расположенном на пересечении ул. Центральной и Совхозной.

Это место используется детьми, идущими в детский сад и школу. Знаков, указывающих на снижение скорости, нет. Именно здесь 22 декабря произошла трагедия - автомобиль сбил 11-летнего мальчика.

- Артем в состоянии комы был переведе н в ОДКБ областного центра. После проведения видеоконференции с врачами центра Рошаля было принято решение о срочной госпитализации ребенка в Москву, - пишет Геннадий Прохорычев. - Врачи сделали невозможное и поставили мальчика на ноги. Артемий с очень сильным характером, жизнерадостный и целеустремленный. Рядом с ним все это время была его мама, Семье помогала крестная Татьяна. Сейчас ребенок дома. Конечно же, Артему еще необходима реабилитация. Я думаю, что у него все будет хорошо.