В Гороховце межрегиональные автобусы начнут прибывать на новый автовокзал

Здание автовокзала на улице Гагарина, 30. Фото: администрация Гороховецкого района

Как сообщили в администрации Гороховейкого района, с 16 февраля все межрегиональные рейсы будут производить посадку пассажиров на автовокзале, расположенном по адресу: город Гороховец, улица Гагарина, дом №30 — в этом же здании располагается административный корпус Гороховецкого АТП.

Напомним — ранее все автобусы, прибывающие в Гороховец, делали остановку у кассового пункта автостанции, который также расположен на улице Гагарина, возле дома №3 «а». Теперь место посадки сместилось дальше по этой же улице.