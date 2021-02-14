Во Владимире на борьбу со снегом вышли дворники, горожане и сотрудники МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

По сведениям мэрии областного центра, за 36 часов интенсивного снегопада на город выпало больше половины месячной нормы осадков. При этом, к счастью, никаких серьезных аварий и сбоев в работе систем жизнеобеспечения зафиксировано не было.

Центр управления городскими дорогами по состоянию на вторую половину дня 14 февраля продолжает уборку улиц в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется социальным объектам и медицинским учреждениям.

По состоянию на 13.00 во Владимире на уборке снега были заняты 330 сотрудников ЦУГД и 90 спецмашин ведомства, а также 750 дворников и 50 единиц техники, принадлежащих управляющим компаниям.

Немалый вклад в борьбу со снежными завалами внесли и сами жители областного центра, которые чистили не только дворы, но также помогли в расчистке детских садиков.

Кроме того, чистить снег в детских учреждениях вызвались и сотрудники МЧС, которые за воскресенье освободили от снежных завалов территорию 100 школ, интернатов и детсадов не только во Владимире, но и во всей Владимирской области.