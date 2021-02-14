Во Владимирской области свободны 683 койки для больных с коронавирусом

По сведениям областного департамента здравоохранения, на 14 февраля в региональных медучреждениях действуют 1483 койко-места для пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых занято 845, или 57 процентов. Соответственно, свободными остаются 638 коек.

Ранее в облздраве заверили, что инфекционные госпитали постепенно будут возвращать к повседневной работе в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.

Тем временем, во Владимирской области продолжается прививочная кампания — для этого в городах и районах развернуто 48 прививочных пунктов, а также действуют 17 мобильных ФАПов, в которых также можно сделать прививку от коронавируса.

Жители региона, желающие записаться на прививку, по-прежнему могут сделать это через портал госуслуг, электронную регистратуру Владимирской области либо позвонив по телефону «122».