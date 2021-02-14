Владимирское ГУ МЧС предупредило об опасности схода снега с крыш домов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

На всей территории Владимирской области за последние дни выпало большое количество снега, которое даёт существенные нагрузки на кровли зданий. По сведениям областного главка МЧС, пока ни одного происшествия, связанного со сходом снежных масс с крыш, в регионе не зафиксировано, однако подобные случаи произошли в Калужской области и в Москве.

Так, в городе Людиново Калужской области 13 февраля из-за снега обрушилась кровля заброшенного здания площадью 800 квадратных метров, два человека погибли. В тот же день в Москве рухнула крыша площадью в 840 «квадратов» в одноэтажном цехе. В итоге один человек погиб, двое госпитализированы с травмами.

В связи с этим в МЧС Владимирской области просят собственников и арендаторов домов,торговых центров, спорткомплексов ни других зданий не ждать серьезных последствий и в кратчайшие сроки очистить крыши от снега и наледи. В то же время жителям региона рекомендовано не находиться вблизи домов.

В случае ЧП следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».