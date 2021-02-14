В Собинском районе на трассе М-7 в результате ДТП загорелась легковушка

По сведениям региональной Госавтоинспекции, авария случилась на 145 километре федеральной трассы М-7 «Волга» в седьмом часу утра 14 февраля. Там произошло столкновение двух легковых автомобилей «Шевроле» и «Ниссан».

К счастью, никто из людей не пострадал, однако в результате аварии одна из машин вспыхнула.

- У автомашины «Шевроле» загорелся моторный отсек. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, - сообщила «КП» заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.

Огнеборцы быстро ликвидировали возгорание, так что остальная часть легковушки, а также другие автомобили не пострадали.

Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 14 человек и пять спецмашин. В Госавтоинспекции по факту произошедшего проводится проверка.

Напомним — буквально получасом ранее на этом же месте произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса. К сожалению, в этом ДТП один человек погиб, двое получили травмы.