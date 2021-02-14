В Муроме опасный пешеходный переход оборудовали светофором с кнопкой

Фото: прокуратура Владимирской области

Пешеходный переход на пересечении улиц Колхозная и Владимирское шоссе у парка имени 50-летия Советской власти наконец оборудовали светофором. Это место в городе на Оке снискало дурную славу после того, как в 2017 году здесь насмерть сбили старшеклассницу, возвращавшуюся с урока физкультуры, а в августе 2020 года под колеса легковушки на этом же переходе попали две 15-летние девушки, получившие тяжелые травмы.

После проведенной проверки Муромская прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав от местного МБУ «Дорожное хозяйство» установить на этом месте светофор. Анализ ДТП показал, что именно его отсутствие стало причиной страшных аварий.

Суд встал на сторону надзорного ведомства, и удовлетворил иск. В настоящее время светофор установлен и работает. Он оборудован кнопкой для пешеходов, при нажатии на которую для них включается зеленый свет.