Кольчугинские лесники нашли похитителя древесины по следам на снегу

На днях сотрудники Кольчугинского лесничества в очередной раз отправились в патруль по своим владениям, и на одном из участков обнаружили место незаконной рубки деревьев. Тут же при осмотре местности лесники заметили следы волочения срубленных стволов.

Эти следы, как указатель, вывели охранников природы прямо к площадке, на которой были сложены деревья. Подозреваемый — мужчина из числа местных жителей, складировал их возле своего дома. Всего кольчугинец нарубил древесины на 66549 рублей.

- Нарушитель раскаялся и добровольно возместил ущерб в полном объеме, - уточнили в департаменте лесного хозяйства Владимирской области.

Однако одним раскаянием дело не обошлось — в настоящее время следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Незаконная рубка древесины», расследование продолжается.