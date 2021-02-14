В Собинском районе на М-7 пассажирский автобус столкнулся с большегрузом

Авария произошла 14 февраля около 5.30 на 145 километре федеральной трассы М-7 «Волга». По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего пассажиров из Чувашии в Москву, столкнулся с попутным большегрузом.

- После удара произошел наезд автобуса на барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки, - сообщила дежурный офицер отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Екатерина Симоненкова.

По состоянию на 10 часов утра известно о погибшем — водителе автобуса 1976 года рождения. Также пострадали два человека — пассажиров автобуса 1988 и 1990 годов рождения увезли в больницу с различными травмами.

По факту ДТП проводится проверка.