Во Владимире плату за детский сад планируется увеличить на 11 рублей

Фото: администрация города Владимира

В настоящее время стоимость детского сада в областном центре составляет 149 рублей в сутки, однако теперь эту планку, скорее всего, поднимут до 160 рублей. Все эти деньги пойдут исключительно на питание ребят.

Как рассказали в мэрии, все дело в новых санитарных правилах, которые вступили в силу с 1 января. Согласно этим СанПиН рацион питания детсадовцев увеличен, в него включены новые продукты, что повлекло за собой увеличение стоимости. С начала года городские власти оплачивали разницу в цене из бюджета Владимира, но теперь решено поднять плату в рамках, установленных на уровне области.

- Всем заведующим дано поручение провести опрос с родителями, готовы ли они на эти 11 рублей увеличить корзину питания своего ребенка. Вопрос изменения платы пока в процессе, но в целом опросы показывают, что родители не против, - уточнил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Пока конкретная дата, с которой может подняться плата за детсад, не называется.