Под Муромом капитально отремонтируют 20 километров железной дороги

Как сообщает Горьковская железная дорога, в 2021 году планируется капитально отремонтировать в общей сложности 227 километров путей. Во Владимирской области наиболее масштабные работы пройдут на перегоне «Муром-Кондаково».

В границы этого перегона входят станции Муром-1, 284 километр, Кольдино, Стригино, 275 километр, Амосово, Папулино, Кондаково — в общей сложности длина линии на этом участке составляет более 20 километров.

- В рамках капитального ремонта на участках дороги будет обновлена рельсошпальная решетка, осуществлена глубокая очистка балласта, - уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Кроме того, на этой же линии в 2021 году ожидается ещё одно серьезное обновление. Так, на станции Вековка, расположенной в Гусь-Хрустальном районе, взамен устаревшего оборудования будут введены в эксплуатацию новые очистные сооружения.