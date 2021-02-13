Александровец украл из магазина перфоратор

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, уголовное дело возбуждено в отношении тридцатичетырехлетнего местного жителя. Мужчину, подозреваемого в краже, задержали после поступившего в полицию сообщения о хищении перфоратора, хранившегося в подсобном помещении торговой точки. Злоумышленник, дождавшись момента, когда продавцы отойдут в другую часть магазина, вошел в подсобку и забрал перфоратор, стоивший двадцать пять тысяч рублей. Добычу он потом продал. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый арестован. Полицейские проводят проверку на его причастность к другим имущественным преступлениям.