Владимирцев предупреждают о грядущем похолодании

Главное управление МЧС России сообщает о грядущем понижении температуры воздуха в регионе. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 14 по 18 февраля среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7 градусов ниже климатической нормы. Ночью температура будет опускаться до -26 градусов, днем – до -16. Поскольку в такую погоду риск аварий и пожаров, а также обморожений возрастают, то спасатели призывают жителей региона соблюдать меры предосторожности при переохлаждении и обморожении и соблюдать технику безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.