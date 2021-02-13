Во Владимирской области на Пекинке столкнулись четыре грузовика

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, 13 февраля около 15:40 на 112-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в районе Новых Омутищ Владимирской области произошла крупная авария: столкнулись четыре грузовых автомобиля, ехавших в одном направлении. К счастью, при столкновении никто не пострадал. Временно было перекрыто движение по трассе в сторону Москвы, в 17:00 движение пустили по одной полосе. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются, а дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ликвидируют последствия столкновения. Также в ведомстве уточняют, что авария произошла, когда проезжая часть была расчищена и обработана. Всего во Владимирской области на трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» непрерывно работают 78 машин, а за прошедшие сутки для обработки дорог использовано свыше 2100 тонн противогололедных материалов.