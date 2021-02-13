В центре Владимира обнаружили африканскую чуму свиней

Карантин по африканской чуме свиней официально установили в центре Владимира, на улице Большой Нижегородской, дом 130. Соответствующий указ губернатор подписал 12 февраля. В этом здании располагалась гостиница для всех видов животных, владельцы которой уверяли, что перед заселением в гостиницу все животные проходят обязательный ветеринарный контроль, после чего заключается договор временного содержания животного и заводится личная карточка постояльца гостиницы. Теперь карантинный участок может посещать только персонал, который там работает, ввозить и вывозить оттуда животных нельзя. Весь Владимир тоже стал первой угрожаемой зоной по африканской чуме свиней. Вывозить отсюда свинину нельзя, равно как и продавать ее, если продукция не была изготовлена промышленным способом. Ограничения коснутся и соседних районов – Собинского, Камешковского, Суздальского, Судогодского. Например, там тоже запрещено продавать свиней или выпускать их погулять. Карантин продержится до 28 февраля. Напомним, карантин по африканской чуме свиней 11 февраля объявлен и в Петушинском районе – там опасное заболевание обнаружили в подсобном хозяйстве одной из деревень. А в январе два очага африканской чумы свиней обнаружили в Камешковском районе.