Во Владимирской области горожане женятся в пять раз чаще сельчан

Владимирстат ко Дню всех влюбленных подсчитал, как в регионе обстоит дело с браками и разводами. За прошлый год в области создали более шести с половиной тысяч семей, распалось значительно меньше - 4771 ячеек общества. Основная часть женихов и невест из городов. Горожане за прошлый год сыграли 5625 свадеб, но разводов среди них за этот же период тоже было немало – 3930. Жители сел и деревень за 2020 год официально зарегистрировали 1112 союзов, при этом среди них развелась 841 пара. Традиционно в областном центре больше всего свадеб: 1595, а разводов 1116. Больше всего семей было создано во Фрунзенском районе – 740, 402 пары из этого района развелись. В Ленинском районе женятся реже – 501 брак за год, а разводятся чаще – 459 расставаний. Меньше всего семей за минувший год было создано в Октябрьском районе: браков – 354, разводов – 255. На втором месте по числу браков и разводов Ковров: 768 свадеб и 535 разводов, на третьем – Муром (653 свадьбы и 399 разводов). А вот из районов по числу созданных и распавшихся семей лидирует Александровский район – 497 и 449, «серебро» у Вязниковского района – 320 и 242 семьи. Почетное третье место по числу свадеб занимает Собинский район – 317, а по числу разводов – Петушинский, где распались 238 семей. Но меньше всего семей за прошлый год создали и развалили в Муромском районе - 51 и 26 соответственно.