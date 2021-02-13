В Муромском районе сгорела пилорама

Пожар вспыхнул вечером 12 февраля в деревне Саксино Муромского района. Сообщение об огне на пилораме поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 17:47. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Когда пожарные приехали, уже было установлено открытое горение кровли и внутри здания. Пожарные не допустили распространения огня по всему зданию и ликвидировали пожар на площади 700 квадратных метров. Погибших и пострадавших на пожаре, к счастью, не было, но сгорела кровля и имущество пилорамы. Справиться с огнем смогли 21 человек и шесть машин. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.