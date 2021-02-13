Во Владимирской больнице №5 прививки от коронавируса сделали две тысячи человек

Как отмечают чиновники, в больнице №5 города Владимира создан необходимый запас вакцины на ближайшие дни. Сделать прививку здесь можно все дни, кроме воскресенья, а записаться на прививку можно удаленно через сайт «Госуслуги», заняв электронную очередь по инфомату в холле поликлиники или обратившись лично в регистратуру или к дежурному администратору. Потоки владимирцев, проходящих первый и второй этапы вакцинации, разведены. При необходимости, чтобы избежать скопления пришедших на вакцинацию пациентов, в резервном кабинете оперативно включается в работу дублирующая бригада медиков. Записывают на прививки желающих с учетом загруженности врачей и медсестер.