Во Владимирской области высадили 20 миллионов саженцев ели и сосны

Как сообщили в областной администрации, лесовосстановительные работы в прошлом году прошли на площади 5,6 тысячах гектар, при этом сажать деревья пришлось только на 3,9 тысячах гектар, на 1,2 тысячи га произошло естественное лесовосстановление, а еще на 0,5 тысяч га лесного фонда проведена минерализация почвы на вырубках – для содействия естественному лесовосстановлению. Как уточнили в департаменте лесного хозяйства, большую часть работ - 82 процента - выполнили арендаторы, использующие для заготовки древесины лесные участки в эксплуатационных лесах. На неарендованной территории лесовосстановительные работы проводил Владлесхоз – после сплошных санитарных рубок погибших насаждений и заготовки древесины местным населением. Весь посадочный материал вырастили в местных питомниках. Чиновники отмечают, что показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений по итогам 2020 года достиг 91,7 процента – это значительно выше планового показателя в 77,5 процента.