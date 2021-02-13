Во Владимире отменили «Лыжню России» из-за снегопада

В областной столице решили не проводить традиционное соревнование «Лыжня России», которое должно было состояться сегодня 13 февраля в парке «Дружба». На такой шаг оргкомитет решил пойти не из-за пандемии, а из-за слишком снежной зимы – в городе сохраняется режим повышенной готовности, объявленный из-за снегопада. Как сообщили в городской администрации, совсем отменять соревнование не будут – его решили перенести на более поздний срок. Когда именно состоится мероприятие – пока неизвестно, о дате и времени в мэрии обещают сообщить дополнительно. Напомним, в этом году «Лыжня России» пройдет во Владимире с ограничениями – без зрителей, концерта и полевой кухни. Также участвовать в ней смогут не более трех тысяч человек, при этом пожилых людей, не сделавших прививки от коронавируса, на лыжню не пустят.