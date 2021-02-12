Во Владимирской области до октября продлили упрощенный порядок назначения инвалидности

Как сообщили в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области, из-за пандемии коронавируса ранее установленная инвалидность автоматически продляется на последующие шесть месяцев. Кроме того, до 1 октября устанавливать инвалидность будут в упрощенной форме – людям не придется лично приходить в Бюро медико-социальной экспертизы, документы передадут по системе электронного межведомственного взаимодействия. Технические средства реабилитации инвалиды также смогу получить без хождения по инстанциям. Как сообщила руководитель Главного бюро МСЭ по Владимирской области Людмила Мороз, медико-социальная экспертиза проводится заочно на основании направления на МСЭ и другой медицинской документации, представленных в бюро лечебными учреждениями. Уточнить информацию по вопросам медико-социальной экспертизы можно по телефону «горячей линии» Главного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области (4922) 77-87-58 (с 8.30 до 17.00).